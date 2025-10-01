Взрыв газа частично разрушил многоэтажный жилой дом в Нью-Йорке
В 17-этажном жилом доме Нью-Йорка произошел взрыв газа. Об этом сообщила городская пожарная служба, ее заявление привел телеканал ABC News.
По словам пожарных, инцидент произошел на севере города, в районе Бронкса.
«Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте частичного обрушения здания», — указали спасатели.
По итогам взрыва обрушилась шахта мусоросжигателя. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.
