Взрыв газа частично разрушил многоэтажный жилой дом в Нью-Йорке

В 17-этажном жилом доме Нью-Йорка произошел взрыв газа. Об этом сообщила городская пожарная служба, ее заявление привел телеканал ABC News.

По словам пожарных, инцидент произошел на севере города, в районе Бронкса.

«Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте частичного обрушения здания», — указали спасатели.«Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте частичного обрушения здания», — указали спасатели.

По итогам взрыва обрушилась шахта мусоросжигателя. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

