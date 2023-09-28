В многоквартирном доме в Королеве восстановили электроснабжение после пожара

В многоквартирном доме на проспекте Космонавтов в Королеве, где утром произошел пожар, восстановили электроснабжение. Об этом сообщило РИАМО .

Возгорание случилось рано утром в трехкомнатной квартире площадью шестьдесят «квадратов» на третьем этаже. Она полностью выгорела.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло чуть больше часа. Пострадали три человека. Один из них был доставлен в больницу.

После того, как возгорание полностью потушили, сотрудники управляющей компании оперативно принялись устранять последствия ЧП. В настоящее время эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее соседка жильцов сгоревшей квартиры рассказала подробности случившегося.