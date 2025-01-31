В момент авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона не хватало диспетчеров

На координацию самолетов могла повлиять нехватка диспетчеров в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы. Это следует из предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает The New York Times.

Отмечается, что пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты, поэтому они не всегда видят друг друга. В Соединенных Штатах не хватает диспетчеров.

Так, в сентябре 2023 года штат аэропорта имени Рейгана составлял 19 человек, а должно быть 30. В связи с дефицитом персонала диспетчеры вынуждены работать шесть дней в неделю, а продолжительность их рабочего дня увеличилась до 10 часов.

Ранее CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США.