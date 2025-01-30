CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США
CNN опубликовал переговоры диспетчеров Black Hawk перед столкновением с CRJ700
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Телеканал CNN опубликовал переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которой столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и американский военный вертолет Black Hawk в четверг, 30 января.
Трагедия произошла над рекой Потомак вблизи аэропорта им. Р. Рейгана недалеко от Вашингтона. Два воздушных судна столкнулись в небе, в результате чего произошел взрыв. Обломки упали в акваторию.
На записях, опубликованных телеканалом, слышно, как диспетчер обращает внимание военного вертолета на приближающийся лайнер, настоятельно требуя пропустить его. Однако, несмотря на предупреждения, предотвратить катастрофу не удалось.
Как ранее писал телеграм-канал SHOT, предварительной причиной авиакатастрофы стала ошибка диспетчерской вышки. Отмечалось, что экипажу не подали сигнал о снижении пассажирского самолета, в результате чего в «брюшную» часть самолета врезался вертолет.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой авиадиспетчеров, отметив, что самолет следовал по обычной траектории захода на посадку. Вертолет, который в это время находился в воздухе, двигался ровно, но его экипаж не предпринял действий для предотвращения столкновения.
На борту столкнувшегося лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете, выполнявшем учебный полет, находились трое военнослужащих. По последним данным, обнаружены 19 тел погибших.
Вертолет, врезавшийся в лайнер, относится к 12-му авиационному батальону США, который обычно занимается перевозкой VIP-персон. Однако в момент аварии на борту не было высокопоставленных пассажиров.
Как ранее сообщил ТАСС, в упавшем пассажирском самолете США находились чемпионы мира, фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.