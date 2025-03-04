В промзоне Ноябрьска произошло ДТП с пострадавшими

В районе промзоны Ноябрьска на ул. Магистральной произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщает корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа».

В районе дома на Магистральной, 59к1, около 17:30, столкнулись две иномарки. Это Toyota и Hyundai, которые, судя по характеру повреждений, столкнулись на дороге «лбами». К месту стянулись сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики осмотрели пострадавших: ими стали водитель и пассажир машины Toyota. Характер их травм не уточняется.

На месте работают правоохранители. Выясняются все детали и обстоятельства столкновения иномарок.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами аварии с «Камазом» в одном из районов Новой Москвы.