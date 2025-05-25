В Московской области сбили еще несколько украинских БПЛА
Нацеленные на Москву пять беспилотников сбили за последние 1,5 часа
Фото: [Посещение губернатором производства боевых дронов в Жуковском/Медиасток.рф]
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном телеграм-канале.
Средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник, летевший на Москву. Противнику не удалось достичь цели: БПЛА успешно устранили над регионом.
Всего за 1,5 часа, вечером, 25 мая, было сбито пять беспилотников. На месте падения обломков работают аварийные службы.
Отметим, что на фоне угроз ВСУ с воздуха вводились ограничения на вылеты и прилеты самолетов. Это коснулось трех главных аэропортов Москвы.