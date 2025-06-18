В московском аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Московский аэропорт Жуковский временно не работает в настоящее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на работу столичной аэрогавани, предположительно, введены из-за угрозы атаки с воздуха.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко.

Напомним, в связи с потенциальной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, российские аэропорты вводят ограничения на полеты.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, накануне ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые приближались к столице. В результате этого инцидента аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно остановили свою работу.