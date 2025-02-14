В московском хостеле «Гостиница РБК сервис» отравились не менее 50 человек

В московском хостеле «Гостиница РБК сервис» произошло массовое отравление, в результате которого пострадали около 50 человек, сообщил Mash. Отмечается, что пятерых из них доставили в медицинские учреждения.

По данным источника, рабочие, трудившиеся на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», накануне ели суп и курицу. Питание строителям обеспечивала компания ООО «Енидем».

Позже, уже в хостеле, у них начали проявляться первые признаки пищевого отравления — рвота и диарея.

К хостелу прибыли десятки автомобилей скорой помощи. Отмечается, что среди пострадавших значатся граждане Таджикистана и Узбекистана.

Ранее Mash сообщил, что за последний месяц в Турции зарегистрировали массовое отравление алкоголем. Также «Лента.ру» ранее сообщила, что ртуть в слойку, купленную в московской пекарне, ввел знакомый пострадавшего из-за того, что приревновал девушку.