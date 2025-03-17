В московском Медведкове из-за разлива кипятка пострадали четыре человека

В московском районе Медведково произошел прорыв трубы, в результате которого пострадали четыре человека, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел в понедельник, 17 марта, на Полярной улице. Кипяток разлился на парковке — брызги попали примерно на 50 автомобилей. Водой затопило даже трамвайные пути. Движение в районе аварии перекрыто.

Одна из пострадавших рассказала, что в момент инцидента переходила дорогу. Женщина сообщила, что из-за пара не смогла увидеть, что происходит вокруг, из-за чего и получила ожоги.

В числе пострадавших также оказался 79-летний пенсионер. Местные службы оказывают необходимую помощь пострадавшим и занимаются устранением последствий аварии. Также к месту чрезвычайного происшествия (ЧП) направлена скорая помощь. Сейчас специалисты проводят расследование для выяснения причин прорыва трубы.

Ранее сообщалось, что в Коломне из-за аварии на теплотрассе в яму с кипятком упала маленькая девочка.