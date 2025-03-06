Маленькая девочка упала в яму с кипятком в Коломне из-за аварии на теплотрассе

После того как 3 марта в котлован с кипящей водой упала восьмилетняя девочка, было возбуждено уголовное дело. Это случилось в деревне Зарудня, которая находится в городском округе Коломна Подмосковья. Об этом проинформировали в СУ СК РФ по Московской области.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, в результате повреждения теплотрассы в котловане образовалась лужа горячей воды.

«Возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны сотрудников муниципального предприятия, приведших к травмированию ребенка (ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Помимо этого, сотрудники следственных органов провели осмотр места происшествия и запросили документацию, касающуюся работ по ликвидации аварии, а также правоустанавливающие бумаги МУП «Тепло Коломна». Были назначены проведение нескольких проверок.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели ребенка-инвалида в результате пожара в Сергиевом Посаде.