В московском регионе перехватили еще два беспилотника ВСУ

В пятницу, 24 октября, российская противовоздушная оборона уничтожила шесть БПЛА противника над российской территорией. Два из них сбили в Московской области. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, перехваты днем 24 октября происходили в трех регионах.

«С 10.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Беспилотники были сбиты над Белгородской областью, Московским регионом и акваторией Азовского моря. Над каждым из этих регионов нейтрализовали по два БПЛА.

До этого Минобороны сообщило об 111 сбитых беспилотниках ВСУ в течение ночи на 24 октября. Больше всего дронов, 34 единицы, сумели сбить в Ростовской области.