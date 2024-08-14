В московском торговом центре «Рио» вспыхнул пожар

В российской столице горит торгово-развлекательный центр «Рио», который находится на юго-западе Москвы. Пожарные уже приступили к его ликвидации. Об этом сообщил ТАСС.

По данным телеграм-канала Baza, возгорание началось в районе фитнес-центра. Сначала был виден густой дым, потом на улицу стали прорываться большие языки пламени. По официальным данным, у здания вспыхнула обшивка, которая довольно быстро воспламенилась от 1 до 4 этажа. По этой причине пожару присвоили повышенный уровень сложности.

«Пожару присвоен второй номер сложности из пяти», - указал журналистам их источник из оперативных служб.

МЧС планирует привлечь авиацию к ликвидации данного возгорания. Чуть позже появилось сообщение о том, что огнеборцам удалось справиться с открытым горением.

Ранее сообщалось о пожаре на Московском шоссе в Туле. Там загорелась легковая автомашина, она серьезно пострадала несмотря на то, что пожарные прибыли на место ЧП всего через 6 минут после сообщения о нем.