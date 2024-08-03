Легковой автомобиль сгорел в Туле на Московском шоссе

Накануне в вечернее время на Московском шоссе в Туле загорелась легковая машина. Как сообщают Тульские известия со ссылкой на местное МЧС, транспорт удалось потушить за несколько минут.

В 22:01 на диспетчер получил сигнал о возгорании на шоссе. Огонь охватил припаркованный автомобиль. На место выехал расчет отдельного поста ПСЧ-2, пожар тушили шесть человек и две единицы спецтехники Тушение провели оперативно, за пять минут.

Однако ущерб от стихии оказался серьезным: выгорело пространство под капотом, закоптился салон, слезло лакокрасочное покрытие передней части машины. Владельцы может ожидать затратное восстановление.

Что стало причиной пожара предстоит выяснить компетентным специалистам.

Ранее сообщалось, что удар беспилотников в Ростовской области привел к возгоранию топливных цистерн.