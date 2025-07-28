В московском ТЦ «Место встречи Звездный» обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

В торговом центре «Место встречи Звездный» на проспекте Вернадского эвакуировали около 150 человек после обнаружения подозрительного предмета. На месте работают саперы и правоохранительные органы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В московском торговом центре «Место встречи Звездный» сегодня днем объявили экстренную эвакуацию. Поводом стало обнаружение подозрительного предмета возле одного из банкоматов — по предварительным данным, устройство с проводами напоминало самодельное взрывное устройство.

Сотрудники ТЦ оперативно вывели из здания около 150 посетителей и персонал. Территорию вокруг торгового центра сразу же оцепили. На место прибыли специалисты-саперы, кинологи и оперативные группы правоохранительных органов для тщательного осмотра находки. Пока не подтверждено, действительно ли обнаруженный предмет представляет опасность.

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