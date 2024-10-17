В Туле арестовали двух высокопрофильных сотрудников полиции по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В процессе расследования уголовного дела, связанного с незаконной миграцией в Тульской области, сотрудники регионального следственного управления СК России при поддержке УФСБ по Тульской области задержали заместителя начальника полиции по оперативным вопросам УМВД и начальника УКОН УМВД.

Оба подозреваются в совершении преступлений, подлежащих ответственности по ч. 2 ст. 322.1 (незаконная миграция) и ч. 3 ст. 210 (создание или участие в преступной группе) УК РФ.

Следствие вскрыло, что с 2020 по 2024 годы эти полицейские входили в комиссию по выдаче разрешений на временное проживание для иностранных граждан. Зная о недостоверности предоставленных ими данных о местах проживания и работы иностранцев, они принимали положительные решения о выдаче квот за денежное вознаграждение.

Следователи проводят обыски по месту жительства и работы задержанных. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время, продолжается выяснение всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали подозреваемых в организованной незаконной миграции.