В Москве автомобиль влетел в толпу людей на автобусной остановке

В центре Москвы произошло легковой автомобиль врезался в толпу людей, ожидающих общественный транспорт на автобусной остановке, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, пятеро человек получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Инцидент произошел случился около 20:00 мск на Кожевнической улице. Там врезались два автомобиля, один из которых от сильного удара влетел в остановку с людьми.

Как пишет Mash, ДТП устроили водители автомобилей «Рено» и «БМВ». Карета скорой помощи увезла двух 30-летних женщин, ожидавших на остановке автобус.

По информации источника, автоавария произошла по вине водителя «БМВ», который, как утверждают очевидцы, ведет себя неадекватно. Сам мужчина не пострадал. На месте инцидента работают шесть бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что под Рязанью в массовом ДТП погибли четыре человека. Автоавария произошла на трассе М-5. По предварительным данным, причиной инцидента также могла стать плохая видимость дороги из-за погодных условий.