В Москве был арестован румынский преступник по запросу Интерпола

Румынский преступник Василь Родидеал был арестован в российской столице после нескольких лет розысков. Он разыскивался международной полицией. Об этом сообщило РИА Новости.

Родидеал был осужден в Румынии за ряд преступлений. Ему дали 12,5 лет лишения свободы. Но преступник скрылся от следствия на российской территории, он сумел получить гражданство РФ и паспорт взамен документа СССР. Злоумышленник также сменил имя и фамилию, но, несмотря на это, был найден правоохранительными органами.

В отношении Родидеала действовал ордер, выданный центральным Бюро Интерпола, поэтому его сразу взяли под арест. Планируется, что в дальнейшем преступника передадут Румынии. Сам обвиняемый и его защитник просили не отправлять Родидеала в СИЗО, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось об аресте активов бывшего заместителя руководителя министерства обороны генерала Иванова. У него и его окружения арестовали имущество и счета более чем на 2,5 млрд руб. Экс-замминистра считают виновным в коррупции, поэтому активы были взяты под арест в качестве обеспечительной меры.