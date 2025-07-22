В Москве девушка упала с верхнего этажа премиальных апартаментов на офисный балкон

На Цветном бульваре в Москве произошла трагедия — молодая женщина сорвалась с высоты и упала на балкон офисного здания. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Инцидент произошел в многофункциональном комплексе, где офисные помещения соседствуют с элитными апартаментами.

Согласно предварительной информации, падение произошло с 12-го этажа, где находятся жилые помещения, а местом падения стал балкон третьего этажа, где располагаются офисы. От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что сызранка обнаружила опасных «соседей» на своем балконе.