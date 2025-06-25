В Москве домработница украла драгоценности у пенсионерки

В столице у 65-летней москвички пропали ювелирные изделия и золотой кинжал, инкрустированный самоцветами. Информацию об этом распространил телеграм-канал Baza.

Как выяснилось, пожилая женщина хранила свои ценности в дорожной сумке на балконе. В апреле она обнаружила пропажу нескольких колец, серег, браслетов и элитных часов — всего исчезло свыше десяти предметов. Поначалу она не обратила на это особого внимания и уехала в отпуск.

По возвращении она обнаружила, что сумка полностью опустела. Помимо дорогих украшений известных брендов, из сумки исчез и памятный кинжал. Подозрения пали на ее домработницу, приехавшую из-за рубежа.

Потерпевшая предложила ей пройти проверку на полиграфе. Сначала та согласилась, но затем неожиданно заявила о необходимости срочного возвращения на родину из-за семейных обстоятельств. Такой ответ лишь укрепил подозрения, и женщина обратилась в правоохранительные органы.

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