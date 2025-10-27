В Москве и области экстренно ввели желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил о введении желтого уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с ожидаемыми сильными дождями. По прогнозам, осадки будут идти вечером в понедельник, 27 октября, и продолжаться в ночь на вторник, 28 октября. Об этом информирует ТАСС .

С 21:00 понедельника до 09:00 вторника ожидается дождь, местами сильный.

По прогнозам метеорологов, в Москве возможны сильные осадки при температуре от 4 до 6 градусов тепла, а в Подмосковье — от 1 до 6 градусов выше нуля.

Во вторник днем в столице ожидается температура около плюс 6-8 градусов, а в области — от плюс 3 до плюс 8 градусов.

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что жители Подмосковья могут отложить смену летней резины из-за погоды.