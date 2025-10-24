Задержать смену летней резины разрешили из-за теплой погоды
Вильфанд: жители Подмосковья могут отложить смену летней резины из-за погоды
Фото: [Фото: istockphoto.com/Anna Reshetnikova]
Москвичи могут временно отложить замену летней резины на зимнюю. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что водителям, которые чаще ездят ночью, стоит заменить резину, так как температура в ночное время опускается ниже 5 градусов. Об этом передает ТАСС.
Высокие дневные температуры и отсутствие снежного покрова позволяют отложить смену резины, особенно если она шипованная. Сам Вильфанд подчеркнул, что лично он пока не менял резину и не планирует этого делать в ближайшие дни.
Ранее стало известно, к каким патологиям приводит постоянное употребление дрожжей.