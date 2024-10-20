В Подмосковье пять человек погибли в ДТП с фурой

На трассе А-107 в Домодедово произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщило Главное управление МВД по Московской области в своем Telegram-канале.

ДТП произошло утром 20 октября около 07:25 по московскому времени на 175-м километре дороги. По имеющимся данным, 25-летний водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, где на высокой скорости, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania. В результате инцидента водитель легкового автомобиля и его четыре пассажира погибли.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ). Сотрудники правоохранительных органов на данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося. В связи с инцидентом движение на трассе затруднено, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты и быть осторожными.

Ранее поступила информация о том, что пятилетний ребенок скончался на руках у врачей скорой помощи после лобового столкновения в Дагестане. Трагедия произошла 19 октября на трассе Хасавюрт — Бабаюрт из-за проблем в распределении дороги иномарками.