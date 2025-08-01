В Пензенской области в ДТП погибли пять человек и еще один получил травмы

В Пензенской области произошла автокатастрофа, в которой погибли сразу шесть человек. Об этом сообщила в своем телеграм-канале региональная Госавтоинсекция.

Авария произошла в Мокшанском районе Пензенской области рано утром в пятницу, 1 августа. На трассе М-5 произошло столкновение двух автомобилей, Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибло, 1 человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — указано в микроблоге.

Среди погибших один ребенок. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ЧП.

Ранее сообщалось о ДТП в Подольске. Между собой столкнулись автобус, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося и определить степень ответственности каждого участника аварии.