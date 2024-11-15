В Москве на Арбате произошел пожар в квартире миллиардера, вошедшего в Forbes
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Как сообщил SHOT, несколько часов назад в 300-метровом жилом пространстве на Староконюшенном переулке вспылала мебель.
Как стало известно, это жилье принадлежит 57-летнему Дмитрию Озерскому, который является председателем Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, занимающегося выпуском краба и других морепродуктов.
Прибытие спасателей позволило быстро ликвидировать огонь — пострадали лишь некоторые личные вещи и подвесной потолок. Вопрос, находился ли кто-то в квартире в момент возгорания, пока остается открытым.
Ранее сообщалось, что кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 «квадратах».