В Москве на Арбате произошел пожар в квартире миллиардера, вошедшего в Forbes

Как сообщил SHOT, несколько часов назад в 300-метровом жилом пространстве на Староконюшенном переулке вспылала мебель.

Как стало известно, это жилье принадлежит 57-летнему Дмитрию Озерскому, который является председателем Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, занимающегося выпуском краба и других морепродуктов.

Прибытие спасателей позволило быстро ликвидировать огонь — пострадали лишь некоторые личные вещи и подвесной потолок. Вопрос, находился ли кто-то в квартире в момент возгорания, пока остается открытым.

Ранее сообщалось, что кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 «квадратах».