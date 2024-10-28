Кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 «квадратах»

На Ленинском проспекте в Москве в ночь на понедельник, 28 октября, в многоэтажном доме возник пожар, загорелась кровля. Об этом проинформировали в столичном управлении МЧС.

К настоящему времени известно, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Экстренные службы в настоящее время пытаются справиться с огнем и локализовать пламя.

«Пожар произошел в доме № 86 на Ленинском проспекте. По приезду на место происшествия первые пожарно-спасательные расчеты выяснили, что загорелась кровля 9-тиэтажного здания на площади 300 „квадратов“, — отмечается в заявлении МЧС.

Информации о пострадавших в ходе возгорания пока не поступало. Происходящее ЧП прокомментировали в столичном Дептрансе. Как добавили, из-за пожара в настоящее время для движения автотранспорта перекрыт дублер Ленинского проспекта в районе дома 86.

Ранее мы писали, что МЧС назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанском НПЗ, предприятие работает штатно.