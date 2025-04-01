В Москве на чердаке обнаружили ящик с противопехотными минами

В российской столице на чердаке нежилого здания был обнаружен ящик с лежащими в нем противопехотными минами. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Странная находка в московском нежилом здании была сделана коммунальщиками. Они меняли трубы на чердаке и нашли там коробку, наполненную противопехотными минами типа «Лепесток». Это произошло на Авиамоторной улице.

По утверждению специалистов, все мины относятся к модели ПФМ-1. Они, вероятно, являются учебными, так как на корпус каждой из них нанесена буква У. Сейчас находкой занимаются саперы, им предстоит оценить степень опасности мин и вынести их с чердака в безопасное место.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии планирует выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Оно уже начало вести подготовительные действия к такому шагу.