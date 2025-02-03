В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне с музеем славянской письменности
ТАСС: на ВДНХ загорелся павильон с музеем славянской письменности
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На территории ВДНХ в Москве произошел пожар в павильоне 58, где находится музей славянской письменности «Слово». Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Как уточнил источник агентства, в настоящее время с первого этажа здания поднимается густой черный дым.
Музей славянской письменности «Слово» является музейно-просветительским центром для детей и людей старшего возраста. Его экспозиция освещает историю и эволюцию письменности и не имеет аналогов как в России, так и в странах СНГ.
Ранее сообщалось, что в подъезде ЖК «Алые паруса» в Москве сдетонировало СВУ.