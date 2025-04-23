В Москве провели обыски у сопредседателей НПО «Депутаты Мирной России»

РЕН ТВ сообщил , что в Москве провели следственные действия в отношении сопредседателей и учредителей немецкой некоммерческой организации «Депутаты Мирной России»*, деятельность которой признана в РФ нежелательной.

По словам источника, обыски прошли у сопредседателей НПО Игоря Глека, Ильи Азара**, также Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, которые входят в число учредителей организации.

Эти действия провели в рамках расследований, связанных с нарушением статьи 284.1 УК РФ, касающейся деятельности нежелательных иностранных или международных организаций на территории России.

Генеральная прокуратура РФ ранее признала «Депутатов Мирной России» нежелательной организацией. Сообщается, что НПО была создана в Берлине бывшими российскими муниципальными депутатами, получившими вид на жительство в Германии, после их отъезда из России в связи с началом СВО.

По данным Генпрокуратуры, организация, финансируемая западными спецслужбами, стремится открыть филиалы в странах Евросоюза, участвует в антироссийских политических мероприятиях в Германии, распространяет ложную информацию и оказывает поддержку экстремистским группировкам.

Члены НПО критикуют российское правительство, проводят встречи с европейскими политиками и ведут пропаганду среди эмигрантов.

Ранее сообщалось, что экс-главу ФНС Свердловской области объявили в розыск.

* Деятельность иностранной неправительственной организации. *Депутаты Мирной России» признана нежелательной на территории РФ.

** Признан иноагентом в РФ.