В Москве начали разыскивать ворвавшегося с пистолетом в гостиницу мужчину

В московскую гостиницу «Восход» на Алтуфьевском шоссе ворвался некий человек, ведущий себя неадекватно. Свидетели утверждают, что у него был предмет, напоминающий пистолет. Мужчина проник в один из номеров на четвертом этаже, а затем покинул здание. До этого в вестибюле были слышны звуки, похожие на оружейные выстрелы.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, на место происшествия направились оперативные службы. По уточненным сведениям, у разыскиваемого хулигана при себе была страйкбольная граната. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется розыск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что во Флориде произошла стрельба в университете, есть погибшие.