В Москве недалеко от метро нашли привязанную к днищу автомобиля подозрительную коробку

Неизвестную коробку, привязанную к днищу внедорожника, припаркованного недалеко от станции метро «Тропарево» на Ленинском проспекте, обнаружили в Москве, пишет телеграм-канал SHOT.

По информации источника, речь идет о белой «Тойоте Прадо», из-под которой выглядывает подозрительный предмет. На месте, где припаркован автомобиль, работают кинологи.

Как пишет телеграм-канал, внедорожник может принадлежать высокопоставленному военному. По некоторым данным, им является 54-летний офицер Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

Отмечается, что несколько дней назад неизвестные нанесли на машину оскорбительнее надписи. Другие детали инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали участников нападения на военнослужащих из банды террористов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба. Отмечалось, что задержанные подозреваются в нападении на Дагестан, произошедшем в 1999 году.