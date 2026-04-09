В Москве остановили прокат самокатов из-за ухудшения погоды

В столице временно прекращена работа сервисов аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы через официальный Telegram -канал.

Решение было принято на фоне ухудшения погодных условий. Власти отметили, что использование средств индивидуальной мобильности в текущей обстановке может представлять опасность для пользователей.

По информации ведомства, доступ к прокату будет восстановлен после стабилизации погоды. До этого момента жителям города рекомендовано отказаться не только от арендных, но и от личных самокатов и велосипедов.

Горожанам также советуют отдавать предпочтение общественному транспорту, поскольку похолодание и сложные дорожные условия повышают риски при передвижении на двухколесных средствах.

