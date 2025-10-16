В Москве осудили владельца шаурмы за нарушение санитарных норм и отравление людей

Столичная прокуратура сообщила о вынесении приговора владельцу сети палаток с шаурмой, в результате употребления продукции которых произошло массовое отравление людей.

Суд установил, что 43-летний индивидуальный предприниматель Элдар Сардаров, владелец четырех точек по продаже шаурмы в Северном административном округе Москвы, в целях экономии и увеличения прибыли, пренебрегал санитарными нормами и трудовым законодательством. В частности, торговые точки были оборудованы минимальным необходимым инвентарем, а у поваров-продавцов отсутствовали трудовые договоры и медицинские книжки.

В период с 1 по 16 июля 2024 года Сардаров совместно с 25-летним поваром Далером Имомовым изготавливали и реализовывали шаурму из полуфабрикатов, не отвечающих санитарным требованиям, в точках, расположенных на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также на Клязьминской улице.

Экспертиза показала наличие в образцах мяса и соуса патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы. Употребление данной продукции привело к отравлению 26 человек, которым потребовалась медицинская помощь.

Сардаров и Имомов были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

