В Москве отправили в психбольницу мужчину, устроившего поножовщину

В Москве прошел суд над фитнес-тренером Алексеем Вайншелем, который устроил поножовщину из-за ревности. Его отправили на принудительное лечение, об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

Вайншель совершил преступление в мае 2024 года. Он пришел к бывшей девушке и застал ее с другим мужчиной. После этого ревнивец ударил ножом соперника и убил его. Затем он догнал на улице свою экс-любовницу и ранил ее. Вслед за этим на место ЧП прибыли сотрудники полиции. После этого преступник забежал в магазин, там он ранил продавщицу, а вслед за этим и одного из полицейских.

«Суд применил к 27-летнему мужчине, совершившему убийство и покушение на убийство двух лиц, меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — указали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в РФ задержан пособник украинских мошенников. Он помог им совершать преступления по обману граждан. Их общая добыча превысила 10 млн руб.