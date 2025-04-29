В Москве перекрыли канал нелегальной миграции через поддельные браки

Правоохранители перекрыли в столице канал незаконной миграции через поддельные браки. Задержаны девять участников организованной преступной группы, сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.

Соучастники предоставляли иностранным гражданам возможность находиться в стране, трудиться и даже получить российское гражданство без законных оснований. За определенное денежное вознаграждение заключали с ними фиктивные браки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Расследование ведет следственный отдел Главного следственного управления СК России по г. Москве, специализирующийся на преступлениях в сфере метрополитена, экологии и особо режимных объектах.

В ходе обысков у фигурантов изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют о причастности к противоправной деятельности. Кроме того, их будут проверять на участие в аналогичных правонарушениях на территории Московской области.

Следователи направят информацию в территориальные органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ у тех лиц, которые незаконно его получили в результате преступной схемы.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил высылать из России мигрантов, получивших гражданство за взятку.