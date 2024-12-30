В Москве полицейские задержали находящегося в розыске бывшего главу Минобороны Армении Карапетяна
Находящийся в розыске экс-министр обороны Армении задержан в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Бывший глава армянского оборонного ведомства генерал-майор Аршак Карапетян задержан в столице РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.
Уточняется, что задержание российскими правоохранительными бывшего армянского чиновника в центре Москвы на Тверской улице произошло вчера.
Отмечается, что Карапетян был объявлен в розыск по ряду статей, в том числе по поводу незаконного участия в предпринимательской деятельности и злоупотребления должностными полномочиями, а также злоупотребления властью.
Напомним, что Аршак Карапетян занимал должность министра обороны Армении ряд месяцев три года назад.
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