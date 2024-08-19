В Москве посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества

В среду вечером в Измайловском кремле в Москве на 50-метровом колесе обозрения произошло ЧП. Около 10 человек оказались заблокированы в кабинках аттракциона после внезапного отключения электроэнергии в парке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, причиной остановки колеса стало отключение света на территории парка. На место происшествия оперативно прибыли спасатели для эвакуации застрявших посетителей.

К счастью, ситуацию удалось быстро разрешить. Вскоре после инцидента электроснабжение было восстановлено, и колесо обозрения возобновило работу. Все кабинки с людьми были благополучно спущены вниз. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Посетители аттракциона не получили травм и не нуждались в медицинской помощи. Об этом сообщили в телеграм-канал «Новости Москвы».

Администрация парка никак не комментировала причины отключения электроэнергии. Ранее стало известно о том, что подмосковные спасатели в Можайске сняли с дерева кошку и ее хозяйку.