В Москве пострадали люди при пожаре в многоквартирном доме

Пожар произошел ночью 22 апреля в одном из домов на Нагорной улице на юго-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание случилось в квартире. Его площадь составила 15 кв. м.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали огонь в жилом помещении. Спасатели обнаружили тела двух погибших.

Сотрудники экстренных служб в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.

Ночью 22 апреля в Махачкале два человека получили травмы в результате хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме.