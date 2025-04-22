В Москве пострадали люди при пожаре в многоквартирном доме
РЕН ТВ: два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Москве
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Артем Мишуков]
Пожар произошел ночью 22 апреля в одном из домов на Нагорной улице на юго-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека, сообщает РЕН ТВ.
Возгорание случилось в квартире. Его площадь составила 15 кв. м.
Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали огонь в жилом помещении. Спасатели обнаружили тела двух погибших.
Сотрудники экстренных служб в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.
Ночью 22 апреля в Махачкале два человека получили травмы в результате хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме.