Жильцы многоэтажки в Дагестане пострадали при хлопке бытового газа

В Махачкале два человека получили травмы в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент произошел ночью 22 апреля на десятом этаже одного из жилых домов по ул. Бейбулатова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Сигнал о происшествии был передан по Системе-112. В 02.25 на место выехали пожарные.

«В результате хлопка пострадало два человека (взрослые), которые каретой скорой помощи были доставлены в ожоговый центр РКБ имени „Вишневского“ г. Махачкала», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

К счастью, возгорания после хлопка не последовало. В результате происшествия были выбиты две оконные рамы.

Ранее на хуторе Калач Воронежской области у мужчины в руках взорвалась граната. Один человек погиб, трое получили ранения.