Жильцы многоэтажки в Дагестане пострадали при хлопке бытового газа
Медики госпитализировали двух человек после хлопка бытового газа в Махачкале
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Юлия Андросова]
В Махачкале два человека получили травмы в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент произошел ночью 22 апреля на десятом этаже одного из жилых домов по ул. Бейбулатова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Сигнал о происшествии был передан по Системе-112. В 02.25 на место выехали пожарные.
«В результате хлопка пострадало два человека (взрослые), которые каретой скорой помощи были доставлены в ожоговый центр РКБ имени „Вишневского“ г. Махачкала», — говорится в сообщении спасательного ведомства.
К счастью, возгорания после хлопка не последовало. В результате происшествия были выбиты две оконные рамы.
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