В Москве потушили пожар на складе с нераспроданными новогодними елками
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В Шмитовском переулке возле «Москва-Сити» был ликвидирован крупный пожар на складе, сообщили в экстренных службах.
Площадь возгорания составила 300 кв. м, в результате пожара обрушились конструкции на площади 50 кв. м.
Тушение пожара осложнялось тем фактом, что источники воды оказались засыпаны снегом.
По данным SHOT, на складе загорелись нераспроданные к Новому году искусственные елки.
Ранее пожарные ликвидировали пожар в подмосковной деревне Ассаурово. На тушение огня в жилом доме им потребовалось 12 часов.