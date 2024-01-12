В Москве потушили пожар на складе с нераспроданными новогодними елками

В Шмитовском переулке возле «Москва-Сити» был ликвидирован крупный пожар на складе, сообщили в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 300 кв. м, в результате пожара обрушились конструкции на площади 50 кв. м.

Тушение пожара осложнялось тем фактом, что источники воды оказались засыпаны снегом.

По данным SHOT, на складе загорелись нераспроданные к Новому году искусственные елки.

Ранее пожарные ликвидировали пожар в подмосковной деревне Ассаурово. На тушение огня в жилом доме им потребовалось 12 часов.