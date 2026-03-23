В Москве при пожаре на Николоямской улицы погибли три человека

В центре Москвы, на Николоямской улице, произошел пожар в жилом доме, сообщила «Газета.Ru». Возгорание началось около 04:00 мск в квартире на втором этаже девятиэтажного здания. Огонь быстро распространился на лифтовой холл и лестничную клетку. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших. Состояние одной женщины оценивается врачами как тяжелое.

Из горящего здания эвакуировали 19 человек, в том числе пятерых детей. Жильцов верхних этажей выводили через окна с использованием пожарных лестниц. Одного человека спасатели эвакуировали с помощью автолестницы.

Движение по Николоямской улице было перекрыто для обеспечения работы экстренных служб. Всего в тушении пожара участвовали 86 человек и 23 единицы техники.

К 6:23 мск пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Для временного размещения эвакуированных жильцов был организован пункт временного размещения. Причины возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать дознаватели и оперативные службы.

