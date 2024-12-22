В Москве произошло массовое ДТП с участием автобусов

В Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 12 человек, сообщила Baza.

По информации источника, авария случилась на Новочеркасском бульваре около 20:20 мск. Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в указанном месте столкнулись грузовой и легковой автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута.

Уточняется, что после столкновения грузовой автомобиль продолжил движение, из-за чего задел другие автомобили, стоявшие на перекрестке.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Красногорске произошло два массовых ДТП с участием 12 машин.

Также SHOT сообщал, в Москве автомобиль марки Porsche устроил жесткое ДТП в том месте, где актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию четыре года назад.