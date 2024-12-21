Porsche устроил жесткое ДТП в Москве там, где актер Ефремов насмерть сбил мужчину

Как передает SHOT, авария с учвстием двух иномарок Porsche и Porsche произошла поздно вечером на Садовом кольце в Москве аккурат в 15 метрах от того места, где четыре года назад отдывающий срок в колонии актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сбил водителя «каблука». Позднее мужчина скончался в больнице.

Все произошло примерно около часа назад. По предварительным данным, Porsche, двигавшийся в крайней правой полосе буквально протаранил Porsche.

«Удар был достаточно сильный — левая сторона у лакшери-тачки сильно помята. Предварительно, пострадавших нет», — приводится в публикации.

Отмечается, что водитель и пассажир Porsche разошлись мирно и без мордобоя. Их покореженные авто увезли на эвакуаторах. Полицейским предстоит теперь определить степень вины каждого из участников ДТП.

Ранее сообщалось, что автобус с 40 работниками горно-обогатительного комбината снесло в кювет в Якутии.