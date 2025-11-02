В Москве проведут трехдневный рейд против пьяных водителей

Со 2 по 4 ноября 2025 года в Москве пройдет масштабный рейд Госавтоинспекции, нацеленный на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом размещена в официальном телеграм‑канале столичного управления ГИБДД.

За первые дни недели инспекторы уже зафиксировали серьезные показатели: более сотни случаев, когда автомобилисты управляли транспортными средствами в нетрезвом виде. Кроме того, свыше 190 водителей отказались пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения активно содействовать обеспечению безопасности на дорогах. Водителей и пешеходов просят не оставаться безучастными при виде подозрительных случаев вождения в нетрезвом состоянии и незамедлительно сообщать о таких инцидентах в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.