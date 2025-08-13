В Москве раскрыли дело об изнасиловании школьницы почти полвека назад

В Москве предстоит суд над мужчиной, которому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней почти пятьдесят лет назад. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) РФ по городу.

Как установило следствие, инцидент произошел в мае 1977 года. Обвиняемый, которому на тот момент не было и 18 лет, совершил нападение на девочку в лесопарковой зоне на Иваньковском шоссе, совершив акт насилия. После содеянного преступник бежал и долгое время оставался на свободе.

Лишь спустя 48 лет обстоятельства дела были установлены. Мужчине, родившемуся в 1960 году, предъявлены обвинения по пункту 4 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (изнасилование несовершеннолетней). Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Ранее сообщалось, что убийцу женщины-полицейского вычислили и задержали спустя 30 лет.