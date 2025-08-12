Убийцу полицейской вычислили и задержали спустя 30 лет

В США закрыли дело об убийстве 24-летней сотрудницы полиции, совершенном три десятилетия назад. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на People.

В 1995 году 32-летний мужчина вызвал правоохранителей, заявив, что обнаружил свою девушку мертвой с пятью огнестрельными ранениями. Он утверждал, что ушел из дома, а вернувшись, увидел тело. Табельного пистолета погибшей на месте не оказалось.

Подозреваемого задержали, но вскоре отпустили из-за недостатка доказательств. Коллеги убитой, как предполагают, знали о ее страхе перед партнером — она неоднократно жаловалась на его угрозы. Однако в 90-х это не стало решающим фактором для обвинения.

Расследование возобновили с применением современных методов. Оказалось, что подозреваемый сменил имя, пытаясь скрыться. Точку в деле поставила генетическая экспертиза: найденные на месте преступления следы совпали с ДНК обвиняемого. Его арестовали только сейчас, спустя 30 лет после преступления.

