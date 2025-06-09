В Москве решат судьбу мэра Красноярска Владислава Логинова
ТАСС: задержанный мэр Красноярска Владислав Логинов направляется в Москву
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Для определения меры пресечения Владиславу Логинову, главе Красноярска, которого задержали по подозрению во взяточничестве, его перевезут в Москву. Информацию об этом предоставили ТАСС источники в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что в администрации Красноярска проходят обыски после задержания мэра Владислава Логинова. В администрации города отметили, что работа продолжается в обычном режиме.
Логинова избрали мэром города на сессии городского совета в 2022 году. До этого он работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства. Логинов также занимал должность главы администрации Свердловского района и Советского района Красноярска.