В Москве росгвардейцы сняли с дерева бедолагу-курьера, пытавшегося с крыши попасть на улицу

В Москве сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и МЧС провели спасательную операцию, в ходе которой помогли курьеру, застрявшему на дереве. Видео со спасением молодого человека опубликовал телеграм-канал «112».

Курьер, доставлявший заказ, оказался запертым в здании в Хохловском переулке. Молодой человек, после того как выполнил свою работу, попытался выйти, но дверь за ним захлопнулась, и он оказался в ловушке.

Чтобы не терять время, он попытался выйти через чердак и крышу, однако не рассчитал свои силы и при спуске застрял на дереве.

Когда курьер понял, что самостоятельно выбраться у него не получится, начал звать на помощь. Его услышали местные жители, которые сразу же позвонили в экстренные службы. Вскоре на место происшествия прибыли росгвардейцы и спасатели МЧС.

Курьера аккуратно сняли с дерева и вернули на землю с помощью специальных технических средств и профессионализма спасателей. Молодой человек не пострадал, хотя и находился под сильным стрессом от произошедшего.

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