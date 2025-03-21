В Москве росгвардейцы сняли с дерева бедолагу-курьера, пытавшегося с крыши попасть на улицу
112: в Москве сотрудники Росгвардии и МЧС сняли с дерева курьера
Фото: [freepik.com]
В Москве сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и МЧС провели спасательную операцию, в ходе которой помогли курьеру, застрявшему на дереве. Видео со спасением молодого человека опубликовал телеграм-канал «112».
Курьер, доставлявший заказ, оказался запертым в здании в Хохловском переулке. Молодой человек, после того как выполнил свою работу, попытался выйти, но дверь за ним захлопнулась, и он оказался в ловушке.
Чтобы не терять время, он попытался выйти через чердак и крышу, однако не рассчитал свои силы и при спуске застрял на дереве.
Когда курьер понял, что самостоятельно выбраться у него не получится, начал звать на помощь. Его услышали местные жители, которые сразу же позвонили в экстренные службы. Вскоре на место происшествия прибыли росгвардейцы и спасатели МЧС.
Курьера аккуратно сняли с дерева и вернули на землю с помощью специальных технических средств и профессионализма спасателей. Молодой человек не пострадал, хотя и находился под сильным стрессом от произошедшего.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Москве на Ленинградском шоссе с 36-го этажа выпала женщина.