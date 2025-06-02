В Москве спасли шесть человек при пожаре в подземном паркинге

В Москве на Краснобогатырской улице произошел пожар в подземном паркинге, в результате которого были спасены шесть человек. Об этом сообщило управление МЧС по российской столице.

Инцидент произошел на минус первом этаже, где загорелись два припаркованных автомобиля.

Пожар был оперативно локализован благодаря слаженным действиям спасателей. В тушении принимали участие 30 пожарных и 10 единиц специальной техники.

Благодаря оперативной работе спасателей серьезных последствий инцидента удалось избежать. Информации о пострадавших, уточнили в ведомстве, не поступало. Специалистам предстоит разобраться в причинах возникновения пожара.

Ранее МЧС сообщало, что в подмосковном Красногорске ликвидировали возгорание на площади 4 тыс. кв. м. Возгорание произошло на территории производственного здания «Колесник».