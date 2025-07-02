В Москве столкнулись машины скорой помощи и «Лексус»: есть пострадавшие
ТАСС: три человека пострадали при ДТП с машиной скорой помощи и «Лексусом»
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В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием машины скорой помощи и автомобиля марки «Лексус» пострадали три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на Калужском шоссе в районе дома № 2. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что на 297-м км трассы Сургут — Салехард произошло крупное ДТП, в результате которого пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.
Отмечалось, что инцидент произошел из-за столкновения «Газели», легкового автомобиля «Хендай» и КамАЗа. Как сообщали СМИ, к спасению пострадавших подключились федеральные врачи.
Накануне также сообщалось, что в результате автомобильной аварии в Волгоградской области погибли два ребенка.