Пять погибших и десятки пострадавших: массовая авария произошла на трассе

Крупное ДТП на 297-м километре трассы Сургут — Салехард потребовало экстренного вмешательства федеральных специалистов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Миг».

После столкновения «Газели», легкового Hyundai и КамАЗа пять человек погибли на месте, десятки получили тяжелые травмы. Первую помощь пострадавшим оказали в Муравленковской больнице, но для продолжения лечения их спецтранспортом доставили в ЦГБ Ноябрьска.

Сообщается, что за жизнь и здоровье пострадавших борются не только местные врачи, но и специалисты федеральных медицинских центров. Они проводят телемедицинские консультации, помогая ноябрьским коллегам выбирать оптимальную тактику лечения.

Пока расследование причин аварии на трассе продолжается. Столкновение, как предполагают, могло произойти из-за целого ряда факторов, включая погодные условия и человеческую ошибку.

Ранее сообщалось, что дети погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом.